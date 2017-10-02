Е. Корешков: отмечу самоотверженность игроков — 27 блокированных бросков

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями после победы во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:0).



«Хотел бы отметить хорошую игру наших вратарей Карлссона и Кудрявцева. И самое главное, конечно, — самоотдачу, самоотверженность наших игроков. 27 блокированных бросков — это очень приличный показатель. Нам нужно избавиться от ненужных удалений и качество игры поднимать. А так, конечно же, довольны результатом, и ещё раз повторюсь, самоотверженностью всей команды», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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