«Нефтехимик» уступил «Барысу», Найджел Доус сделал дубль

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене потерпел поражение от астанинского «Барыса», встреча завершилась со счётом 0:3. Команда Андрея Назарова проиграла третий матч подряд, в предыдущих встречах уступив «Автомобилисту» (3:4 Б) и «Металлургу» (2:3 Б).



Две заброшенных в матче шайбы записал на свой счёт лучшим бомбардир астанинской команды, нападающий Найджел Доус, ещё один гол забил Линден Вей.

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