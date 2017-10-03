Бобровский — второй в рейтинге претендентов на «Везину», Василевский — седьмой

НХЛ опубликовала рейтинг претендентов на «Везина Трофи» в сезоне-2017/18. Голосование проходило среди 17 сотрудников официального сайта лиги, которые выбрали по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе — четыре, и т.д. Сергей Бобровский занял в рейтинге второе место, Андрей Василевский — седьмое.

11 игроков, которые сделают себе имя в новом сезоне НХЛ Они могут выйти из тени Коннора Макдэвида.

1. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс») — 69 очков (10 первых мест);

2. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») — 39 (1);

3. Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз») — 30 (1);

4. Деван Дубник («Миннесота Уайлд») — 24 (2);

5. Кэм Тальбо («Эдмонтон Ойлерз») — 18;

6. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз») — 17;

7. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 11 (1);

8. Бен Бишоп («Даллас Старз») — 10;

9. Туукка Раск («Бостон Брюинз») — 7 (1);

10. Джон Гибсон («Анахайм Дакс») — 7;

11. Кори Кроуфорд («Чикаго Блэкхоукс») — 7;

12. Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс») — 5 (1);

13. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс») — 3;

14. Джейк Аллен («Сент-Луис Блюз») — 2;

15. Майк Смит («Калгари Флэймз») — 2;

16. Крэйг Андерсон («Оттава Сенаторз») — 2;

17. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз») — 2.

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