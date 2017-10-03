Жуков: Новосибирск должен срочно выбрать место строительства арены для МЧМ-2023

Вице-спикер Госдумы РФ, глава ОКР Александр Жуков считает, что Новосибирску нужно как можно скорее определиться с местом строительства хоккейной арены, на которой может пройти молодёжный чемпионат мира 2023 года.

Полпред президента РФ призвал начать строительство арены в Новосибирске к МЧМ-23

«Я считаю очень важным, чтобы Новосибирск и „Сибирь“ имели новую современную домашнюю хоккейную арену. И вроде бы мы в прошлом году смотрели площадку, она, на мой взгляд, очень интересная, на берегу реки. Но здесь нужно решать городскому собранию. Есть, насколько мне известно, другое предложение – ближе к тому месту, где мы находимся, в сторону аэропорта. Но в любом случае нужно как можно быстрее определиться с местом строительства, потому что не так много времени остается до молодёжного чемпионата мира», — цитирует Жукова «Р-Спорт».

Решение о месте проведения МЧМ-2023 должно быть принято в 2018 году. Соперниками Новосибирска являются США и Финляндия. Российский город должен построить новую арену, чтобы принять турнир. Рабочая группа представила проект стадиона на 11-12 тыс. зрителей, затраты на строительство предварительно оцениваются в 3,5-4 млрд рублей, ещё около 3 млрд — вложения в инфраструктуру. Открытый конкурс на выбор инвестора должен пройти в сентябре-октябре 2017 года, иначе в 2022 году арену достроить будет невозможно.

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