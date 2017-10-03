Капитан команды Ночной лиги «Победа»: наверное, пригласим кого-то из КХЛ

Капитан команды Ночной хоккейной лиги «Победа» Андрей Кашеваров поделился мнением о неудачном старте сезона.



«На игру со „Сталкером“ (0:13) по объективным причинам не смогло приехать одно звено. В целом же наша команда укомплектована. Есть костяк – 15 полевых игроков и два вратаря. Мы – команда энтузиастов. Играем для себя. В прошлом году получилось выиграть – хорошо. В этом будем биться, стараться. Может быть, ко второму кругу адаптируемся. Пригласим кого-нибудь. Из КХЛ.



На что рассчитываем в этом сезоне? Побиться. Получать удовольствие от хоккея. Правда, такие поражения, как от „Сталкера“, удовольствия, конечно, не приносят. Но что делать? Хотя создать альтернативу данной команде легко – просто собрать коллектив „спортшкольников“, выпустить их на лёд, а самим посидеть на лавке. Но мы на это не пойдём», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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