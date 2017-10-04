«Вегас» отправил Вадима Шипачёва в АХЛ

«Вегас Голден Найтс» отправил нападающего Вадима Шипачёва в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба. Также в команду «Чикаго Вулфс» командированы защитник Ши Теодор и форвард Алекс Туч.

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Шипачёв перешёл в НХЛ из СКА, подписав двухлетний контракт в мае 2017 года. В 416 играх КХЛ россиянин набрал 422 (138+284) очка и завоевал с питерскими «армейцами» два кубка Гагарина. В составе «Вегаса» он принял участие в четырёх предсезонных матчах и отметился одной голевой передачей.

«Вегас» начнёт сезон 6 октября матчем с «Даллас Старз».

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