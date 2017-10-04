Д. Марков: Кучеров, как и Панарин, будет играть ещё лучше в новом сезоне в НХЛ

Известный защитник, чемпион мира Даниил Марков поделился мнением о перспективах в новом сезоне нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

От $ 616 тыс. до $ 9,5 млн. Все зарплаты россиян в НХЛ сезона-2017/18 Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов.

«Панарин заиграет в «Коламбусе» ещё лучше, чем в «Чикаго». Ничего страшного с ним не случится, справится и без Кейна. Возьмёт на себя лидерские функции и станет лидером «Блю Джекетс».

Кучеров сможет подтвердить статус лучшего российского игрока НХЛ? Не знаю, забьёт ли он больше 40 шайб, но отчётливо вижу, что Никита стал взрослее, умнее. Ну а таланта и мастерства Кучерову не занимать, он много раз это доказывал. Кучеров, как и Панарин, будет играть ещё лучше. «Тампа» — его клуб. Я часто наблюдаю за игрой Никиты в «Лайтнинг», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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