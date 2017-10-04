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Дубль Кучерявенко не спас «Автомобилист» от поражения в матче с «Амуром»

4 октября 2017, среда. 15:00 Хоккей

«Амур» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

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В первом периоде счёт открыл Александр Кучерявенко, но «Амур» быстро отыгрался, Владислав Ушенин реализовал двойной численный перевес. Во втором игровом отрезке Кучерявенко оформил дубль, на что хозяева ответили голом Алексея Бывальцева. Основное время матча закончилось вничью, а в овертайме победу хабаровчанам принёс Михал Йордан, забивший с передачи Бывальцева.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 2 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Кучерявенко (Крикунов, Миловзоров) – 09:00 (5x5), 1:1 – Ушенин Владислав (Горшков, Ушенин Вячеслав) – 12:31 (5x3), 1:2 – Кучерявенко (Крикунов) – 23:04 (5x5), 2:2 – Бывальцев (Ли) – 25:36 (5x5), 3:2 – Йордан (Бывальцев, Ли) – 62:47 (3x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Амур
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
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