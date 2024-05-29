Обладатель Кубка Гагарина голкипер Максим Третьяк подписал контракт с «Ладой»

«Лада» заключила односторонний контракт на один сезон с голкипером Максимом Третьяком, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Вратарь несколько лет провёл в системе столичных армейцев, а также выступал за «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Южный Урал» (Орск), «Адмирал» (Владивосток) и «Динамо» (Рига). В предыдущем сезоне Максим играл за «Сочи» и в 17 матчах одержал три победы, отразив 88,3% бросков в створ при коэффициенте надёжности 4,54 и одном «сухаре». Добавим, что Третьяк является обладателем Кубка Гагарина (2019) в составе ЦСКА, победителем ВХЛ (2020) и серебряным призёром МХЛ (2014).

В общей сложности 27-летний вратарь провёл 116 игр в КХЛ и одержал 20 побед, отразив 89% бросков в створ при коэффициенте надёжности 3,62.