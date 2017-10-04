6 октября в Питере состоится открытие детской следж-хоккейной команды «Аврора»

6 октября 2017 года в 10:30 на ледовой арене «Озерки» состоится торжественное открытие детско-юношеской следж-хоккейной команды «Аврора». Проект открывает новые возможности занятий спортом для детей с инвалидностью в Санкт-Петербурге.



В 2016 году был создан взрослый следж-хоккейный Клуб «Санкт-Петербург», в котором занимается 10 спортсменов. Команда создана под руководством Андрея Иванова, с 2012 по 2017 год являющегося тренером сборной России по следж-хоккею, завоевавшей серебряные медали на Паралимпиаде 2014 года. Клуб уже провёл первые товарищеские игры со сборной Финляндии и будет представлять родной город на чемпионате России по следж-хоккею сезона-2017/18, который стартует в октябре в г. Алексине.



Создание детской секции при взрослом Клубестало возможным благодаря совместному проекту Детской следж-хоккейной лиги и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, в рамках которого оказана стартовая поддержка для запуска занятий – передано оборудование, инвентарь и базовое финансирование, которое позволит в этом сезоне сделать тренировки для детей бесплатными. Также дети обеспечиваются качественной защитной экипировкой от Федерации хоккея России и компании ССМ.



В программе 6 октября:

— Мастер-класс от игроков следж-хоккейного клуба «Санкт-Петербург»

— Церемония вручения детям оборудования и инвентаря

— Презентация игровых свитеров детской следж-хоккейной команды «Аврора»

— Напутственные слова почетных гостей