Воспитанники детских домов побывали с «Сибирью» на матче с «Ак Барсом»

«Сибирь» устроила конкурс на лучшее сочинение среди воспитанников детских домов Новосибирска и Новосибирской области на тему «Почему я люблю «Сибирь»?». Приз — поездка с «Сибирью» на матч регулярного чемпионата КХЛ. В конкурсе приняли участие 25 детей из семи детских домов (три из них — из Новосибирской области). Победили два сочинения. 15-летний Денис из МКУ «Центр помощи детям» р.п. Чистоозёрное Новосибирской области и 16-летний Евгений из МБУ «Центр помощи детям» г. Татарска Новосибирской области побывали с командой на выезде.

«Сибирь» представила видео о поездке ребят вместе с командой на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

Также видео доступно на официальном канале «Сибири» в YouTube.