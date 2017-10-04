К. Сафронов: Тарасенко станет настоящим лидером в НХЛ, а время Костина придёт

Бывший защитник СКА, а ныне хоккейный агент КХЛ Кирилл Сафронов поделился мнением о перспективах в новом сезоне нападающих «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко и Клима Костина.

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«В «Сент-Луисе» по ходу прошлого сезона произошла смена тренера — Йео сменил Хичкока. Видел Владимира, он рассказывал, что с приходом Йео психологически обстановка в команде стала попроще. Майк Йео много в интервью говорил, что пришла пора Тарасенко становиться лидером и в раздевалке, и на льду. Думаю, из россиян в этом сезоне Владимир станет настоящим лидером.

Клим Костин — очень перспективный хоккеист, но он почти половину прошлого сезона пропустил из-за травмы, мало играл. Пока ему не хватает опыта, в НХЛ уже сложившиеся игроки выступают. Если его отправят в фарм-клуб или юниорскую лигу, то ничего плохого в этом нет, это нормальная адаптация. Его время обязательно придёт», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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