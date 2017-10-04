Е. Корешков: собрания в первом и втором перерывах «Барыс» проводил в темноте

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3 Б).



«Впервые в моей карьере такое. После первого периода в нашей раздевалке, в тренерской отключили свет. Первый перерыв и второй перерыв установки и отдых, все собрания проводили в темноте. Будем как-то с этим разбираться, такого я ещё не видел.

Хорошо играли, равный матч. Ненужные удаления ломают игру и очень сильно нас подводят. Сражались до конца. Сняли вратаря, забили гол вшестером. Очень здорово сегодня выглядели в меньшинстве. Чего нельзя сказать про большинство. Будем работать над этим и готовимся к следующему матчу», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.



Также видео доступно на официальном канале минского «Динамо» в YouTube.

