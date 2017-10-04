Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.

Илья Ковальчук (СКА)

Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Василий Токранов («Ак Барс»)

Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Владислав Картаев («Локомотив»)

Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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