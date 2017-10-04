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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

4 октября 2017, среда. 23:30 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.

Илья Ковальчук (СКА)

Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Василий Токранов («Ак Барс»)

Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Владислав Картаев («Локомотив»)

Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Локомотив ХК СКА Василий Токранов Илья Ковальчук
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
00:03 Витасек: тактика и схемы «Югры» с новыми тренерами поменялись
00:00 Шиксатдаров: игра с «Авангардом» была открытая
4 октября 2017, среда
23:57 Дуайер: я точно не выключал свет в раздевалке «Барыса»
23:49 Михеев: в тактическом плане «Нефтехимик» ничего нового не показал
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:24 С. Зубов: много моментов, игроки ХК «Сочи» должны были забивать больше
23:20 П. Зубов: шутили, что точно победит Зубов
23:17 Е. Корешков: собрания в первом и втором перерывах «Барыс» проводил в темноте
23:09 Доус забросил 200-ю шайбу в КХЛ
23:02 Результаты игрового дня в ВХЛ
22:55 Никулин: «Динамо» должно исправить некоторые ошибки, начать забивать
22:51 Козун: «Локомотив» встряхнулся и продолжит становиться лучше
22:51 Малыхин: выходил, настраивался, соскучился по игре
22:49 Охтамаа: счастлив, что снова могу помочь «Ак Барсу»
22:49 Результат игрового дня в МХЛ
22:45 Сычёв в ложе и победный дебют Квартальнова. Фоторепортаж «Динамо» — «Локо»
22:41 Скабелка: план «Авангарда» на игру абсолютно не был выполнен
22:30 В. Воробьёв: у «Динамо» хромает реализация, с Минском нужно взять реванш
22:24 Минское «Динамо» дома победило «Барыс» и выиграло второй матч подряд
22:23 Квартальнов: плохая кобыла берёт со старта, спасибо Кудашову за команду
22:16 Назаров: игроки «Нефтехимика» реабилитировались за прошедший матч
22:13 Емелин: «Югра» не смогла создать помехи вратарю
22:09 ХК «Сочи» дома уступил «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд
22:04 Билялетдинов: пусть Галиев доказывает, что может играть, забивать
21:51 «Локомотив» прервал серию поражений и выиграл первый же матч при Квартальнове
21:32 Ковальчук: я готов посмотреть в лицо Умарку и руку ему пожать
21:22 «Нефтехимик» дома победил «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений
21:18 Федотов: был небольшой мандраж перед выходом на лёд, он приятный
21:16 Умарк: выиграть у СКА тяжело, им судьи немного помогают
21:13 «Югра» прервала серию побед, впервые проиграв при Емелине — на выезде «Ак Барсу»
21:05 Гареев: хотелось бы извиниться перед болельщиками «СЮ», будем исправляться
21:01 Умарк: КХЛ, почему это не гол? Мне любопытно
20:37 Знарок: СКА на каждую игру выходит, как на последний бой, очень тяжело
20:29 Вестерлунд: 1:6 от СКА – это уровень «Салавата Юлаева»
20:13 «Нефтехимик» — «Авангард»: Скабелка поменял вратаря после трёх пропущенных шайб
20:02 Евгений Кетов провёл 500-й матч в КХЛ
19:47 «Нэшвилл» подписал двусторонний контракт на год с форвардом Золниерчаком
19:32 Варламов, Миронов, Задоров и Якупов попали в основной состав «Колорадо»
19:22 СКА повторил рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд
19:21 Хет-трик Ковальчука помог СКА одолеть «Салават», это 18-я победа подряд
19:19 Капитан «Салавата» Панин удалён до конца матча со СКА за удар коленом
19:08 «Спартак» расторг двусторонний контракт с форвардом Ипатовым
19:00 К. Сафронов: Тарасенко станет настоящим лидером в НХЛ, а время Костина придёт
18:52 Объявлены составы ХК «Сочи» и «Сибири» на очный матч
18:41 Стали известны составы минского «Динамо» и «Барыса» на очный матч
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