Ягр: даже не знаю, сколько лет провёл в НХЛ, я люблю эту игру и эту лигу

Нападающий Яромир Ягр прокомментировал подписание контракта с «Калгари Флэймз».

«Рад, что я здесь. Хочу сказать спасибо организации „Калгари Флэймз“. Они дали мне шанс сыграть по крайней мере ещё один год в НХЛ. Я столько лет провёл в НХЛ… Даже не знаю сколько. Я начал, когда мне было 18, сейчас мне 45. Я люблю эту игру. Люблю НХЛ.



Я так долго ждал. Это лето отличалось от тех, что были раньше. Я даже не знал, буду ли играть здесь. Собираюсь сделать максимально возможное, чтобы помочь команде победить. Дайте мне немного времени. Это было необычное лето. Когда у тебя нет мотивации для тренировок, чтобы двигаться в каком-то направлении… Я не знал, где буду играть, буду ли играть», — приводятся слова Ягра на официальном сайте НХЛ.