«Калгари» подтвердил переход Ягра

«Калгари Флэймз» официально объявил о подписании контракта с чешским нападающим Яромиром Ягром. Соглашение рассчитано на один год.



45-летний хоккеист заработает $ 1 млн. Кроме того, по информации зарубежных СМИ, он может получить ещё $ 1 млн в качестве бонусов.



В 82 матчах прошлого сезона в составе «Флориды Пантерз» нападающий набрал 46 (16+30) очков. Чешский форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли и вторым бомбардиром в истории НХЛ после Уэйна Гретцки, на его счету 1914 (765+1149) очков в 1711 матчах.