Джо Торнтон вышел на 22-е место по очкам в истории НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфия Флайерз». «Акулы» проиграли свой первый матч в текущем сезоне со счётом 3:5.

Хет-трик Симмондса помог «Филадельфии» победить «Сан-Хосе»

Торнтон обогнал Бретта Халла и вышел на единоличное 22-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги. В настоящее время в активе Торнтона 1392 (384+1008) очка в 1447 матчах. Об этом информирует команда из Калифорнии в своём «твиттере». 37-летний Торнтон выступает в составе «акул» начиная с сезона-2005/06.

Догонят ли русские Макдэвида? Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Хорошая заявка на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?

Видео, где Торнтон набирает 1392-е очко, доступен на официальном сайте НХЛ.