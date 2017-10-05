Галуцен: «Эдмонтон» побил нас по всем статьям, дело не только в Макдэвиде

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (0:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Все голы в этом матче забил Коннор Макдэвид.

«Дело не только в Макдэвиде. Они побили нас по всем статьям. Они выигрывали единоборства. Они чисто играли в защите, проводили смены. Они забрасывали шайбы в ворота. «Эдмонтон» сегодня был лучше нас во всём», — передаёт слова главного тренера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.