Главный арбитр КХЛ: проведём Умарку бесплатный факультатив, если забыл правила

Главный судья КХЛ Алексей Анисимов ответил на вопрос форварда «Салавата Юлаева» Линуса Умарка, который тот задал лиге в «твиттере».

Умарк: КХЛ, почему это не гол? Мне любопытно

«Господин Умарк подписывал бумаги перед сезоном, в которых сообщал, что он знаком с хоккейными правилами. Если он их забыл, то мы можем устроить ему бесплатный факультатив по правилам.



А что сделал Ковальчук в том эпизоде? Он кого-то оскорбил? По-моему, нет. Там была атака игрока не владеющего шайбой, он заслужил две минуты и их получил. Это вообще несложный момент. Если посмотреть руководство по судейству, то увидите, что там нет вообще никаких 10-ти минут», – цитирует Анисимова «БИЗНЕС Online».