Форвард рижского «Динамо» Евпалов оштрафован

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча ЦСКА — «Динамо» (Рига), информирует официальный сайт лиги.



На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего «Динамо» Никиту Евпалова наказание по Правилу 520 а (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Малый штраф (2 мин.) на наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.12 Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.



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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.