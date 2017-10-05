«Оттава» подписала двухлетний контракт с защитником Боровецки на $ 2,4 млн

Официальный сайт клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» сообщил о подписании нового контракта с защитником Марком Боровецки. Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два сезона, среднегодовая зарплата игрока составит $ 1,2 млн.



В прошлом регулярном чемпионате Боровецки принял участие в 70 встречах, сумев записать на свой счёт 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности "-3" и 154 минутах штрафного времени. В среднем на льду защитник проводил 14 минут за игру.



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