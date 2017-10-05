Ржига: «Слован» медленно разгонялся, но в завершении играл хорошо

Главный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига поделился впечатлениями после поражения в матче с нижегородским «Торпедо» со счётом 0:1. «Орлы» продолжают находиться на предпоследнем месте в Западной конференции, имея 18 очков в 18 играх.



«Мы сегодня медленно разгонялись, но в завершении играли хорошо. Очень много было шансов, которые не смогли довести до гола», — приводит слова Ржиги официальный сайт команды из Нижнего Новгорода.



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