Нисканен: когда Овечкин заводится, то это просто зверь

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен прокомментировал выездную победу своей команды в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б) и хет-трик капитана «столичных» Александра Овечкина.

Овечкин начал с хет-трика! А какие передачи отдавал ему Кузнецов! Три гола, три передачи и два реализованных буллита в первом матче сезона от лидеров «Вашингтона».

«По какой-то непонятной причине у нас не получалось нормально забивать во время предсезонных матчей. Наверное, это чуть более интересная победа получается, когда ты сначала проигрываешь, а потом догоняешь и выигрываешь по буллитам. Она должна прибавить нам энергии, теперь все будут хотеть вернуться на каток. Что касается хет-трика Овечкина, то когда он заводится и играет на эмоциях, когда он требует шайбу, то это просто зверь», — приводит слова Нисканена Washington Post.