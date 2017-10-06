Овечкин делит с Буре первое место по хет-трикам за последние 24 года

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Павлом Буре и Петером Бондрой по хет-трикам в НХЛ за последние 24 года и делит с ними первое место.

Три шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Оттаву» по буллитам

В первом матче сезона-2017/18 Овечкин забросил три шайбы «Оттаве Сенаторз», оформив 18-й хет-трик в карьере. С сезона-1993/94 только Буре и Бондра сделали столько же.

В списке лучших снайперов всех времён Овечкин обогнал легендарного Ги Лефлёра и догнал Майка Модано, который занимает 24-ю строчку (561 шайба). Кроме этого, нынешний хет-трик, оформленный за 6 минут и 33 секунды, стал самым быстрым в карьере Овечкина. Что касается клубных рекордов, то Александр стал вторым хоккеистом в истории «Кэпиталз», кто сделал хет-трик в первом матче сезона – первым был Михаил Грабовский (1 октября 2013).



Овечкин был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года под общим первым номером и дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06.

Видео хет-трика Овечкина можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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