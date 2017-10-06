Стэмкос: я чувствовал себя лучше, чем ожидал. Надеюсь, чёрная полоса позади

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос выразил надежду, что сможет вернуться на уровень игры, который демонстрировал до травмы. Хоккеист пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы колена. Согласно симуляции EA Sports в видеоигре NHL 2018 «молнии» выиграли Кубок Стэнли.

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«В начале сборов, когда я только приехал в тренировочный лагерь, чувствовал себя лучше, чем ожидал. Потом провёл четыре предсезонных матча. Проблем не было. Всё было хорошо. Надеюсь, что так будет и дальше и я смогу снова играть на своём уровне, как и до травмы.



В юниорском и молодёжном хоккее, а также за первые пять сезонов в НХЛ я не пропустил ни одного матча из-за травмы. Надеюсь, что чёрная полоса осталась позади», — цитирует игрока русская версия официального сайта НХЛ.