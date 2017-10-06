Малкин: два матча за два дня — не оправдание, так играть нельзя

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал разгромное поражение от «Чикаго Блэкхоукс» (1:10). Действующий чемпион НХЛ проиграл оба матча в сезоне, на счету Малкина три голевых паса.

«Мы проиграли по всем статьям. Вышли неготовыми. Понимали, что играем против хорошей команды. Но не выполняли установку. Провалились полностью… Будем делать выводы. Хорошо, что только начало сезона. Весь год впереди. Надо к каждому матчу готовиться серьёзно. На такой клуб, как на «Чикаго» нужно выходить с запредельным настроем, чтобы побеждать. Когда у тебя меняется состав, приходят новые ребята – нужно время, чтобы они влились в коллектив. Перестановки в команде всегда влияют на игру. Но это только начало.

Два матча за два дня? Это для нас не в новинку, мы не первый год в лиге. Да, нелегко. За сутки наложился не только матч, но и перелёт, разница во времени. Тяжеловато, но это не может оправдать счёт на табло. Проигрывать 1:10 – это непозволительно! Так играть нельзя. «Чикаго» нас вынес в одну калитку. Мы сыграли безвольно, – цитирует Малкина «Советский спорт».