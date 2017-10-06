Стивенс: от «Лос-Анджелеса» ждут больше голов

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс прокомментировал победу над «Филадельфией Флайерз» (2:0). В этом матче российский защитник Иван Проворов провёл на льду почти 23 минуты.

«Мы повели 1:0, затем довели счёт до 2:0 и удержали преимущество. Это то, что было характерно для команды последние несколько лет. Это не может исчезнуть. Нам нужно прибавлять во многих аспектах, в первую очередь от нас ждут больше голов. Куик совершает ключевые сейвы, когда это нужно. Он держал игру под контролем», — цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.