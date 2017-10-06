«Лада» победила «Адмирал» и прервала серию поражений, у Капустина 2 очка

«Адмирал» на своём льду уступил «Ладе». Дальневосточники одержали 5 побед в 18 матчах сезона. «Лада» прервала свою трёхматчевую серию поражений. В 19 матчах сезона команда одержала 4 победы.

Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла, а на 11-й секунде второго периода Кирилл Капустин вывел тольяттинцев вперёд. Семён Валуйский на 59-й минуте удвоил счёт. Как итог — победа тольттинцев со счётом 2:0. Форвард гостей Кирилл Капустин набрал 2 (1+1) очка.

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