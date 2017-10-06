Гол Королёва в овертайме принёс «Югре» победу в игре с «Нефтехимиком»

«Югра» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:4 ОТ.

СКА побьёт рекорд «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Рекорд «Авангарда» по продолжительности победной серии падёт, а «Салават» реабилитируется перед своими болельщиками.

Дамир Шарипзянов открыл счёт на девятой минуте, реализовав большинство «Нефтехимика», но через 19 секунд «Югра» отыгралась, шайбу забросил Александр Угольников. Во втором периоде Константин Панов вывел гостей вперёд, но вскоре нижнекамцы реализовали ещё одно удаление и сравняли счёт, а через минуту вновь вышли вперёд. Авторами шайб стали Александр Авцин и Робин Ганзл.



В третьем игровом отрезке «Югра» отыгралась благодаря голу Максима Пестушко, а затем Вели-Матти Савинайнен сделал счёт 4:3, отличившись в меньшинстве. Однако тут же Александр Авцин оформил дубль, забросив ещё одну шайбу в формате «5 на 4». Встреча перешла в овертайм, где точку поставил Антон Королёв.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.