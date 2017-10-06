Гол Бойда не помог московскому «Динамо» победить минских одноклубников

Московское «Динамо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минскими одноклубниками. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:2.

СКА побьёт рекорд «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Рекорд «Авангарда» по продолжительности победной серии падёт, а «Салават» реабилитируется перед своими болельщиками.

Дастин Бойд открыл счёт во втором периоде и вывел бело-голубых вперёд, но вскоре Евгений Ковыршин восстановил равенство. В третьем периоде на 55-й минуте Артём Волков вывел «зубров» вперёд, его шайба стала победной.

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Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.