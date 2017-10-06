ХК «Сочи» прервал серию поражений, дома обыграв «Барыс»

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 3:0. Команда Сергея Зубова прервала пятиматчевую серию поражений.

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В первом периоде Михаил Юньков открыл счёт, а во второй двадцатиминутке он оформил дубль. Третью шайбу в ворота Хенрика Карлссона забросил Кейси Уэллман, отличившийся в меньшинстве. Единственный гол «Барыса» забил Мартен Сен-Пьер.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.