В. Воробьёв: московскому «Динамо» нужна перезагрузка, ребята «поднаелись»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение в матче с минскими одноклубниками (1:2).

«Минское «Динамо» — с победой. Провели за 17 дней восемь игр. Конечно, ребята реально «поднаелись», прекрасно это понимаем. Команде нужна перезагрузка, как вы видите. Нас ждёт небольшой перерыв, вздохнём несколько дней, приведём себя в порядок. А так, в начале были хорошие шансы на реализацию, не забили, после первого периода серьёзно поговорили с ребятами, потом стали лезть на пятак, больше бросать, появились какие-то моменты. Второй период выглядели лучше, но чего-то нам не хватает, не везёт. Есть такие моменты, где можно было спокойнее реализовать шансы. Я прекрасно понимаю, четыре матча сначала выиграли на выезде, сейчас четыре проиграли. Старались, бились, но видите — фортуна немножко отвернулась от нас. Чем интересен спорт и чем интересен хоккей — есть возможность всегда реабилитироваться. Будем, самое главное, не опускать руки, верить, трудиться и — вперёд с новыми силами к новым победам.

Будем работать над большинством, разговаривать. Нужно уже определяться с двумя тройками: у нас уже, как вы прекрасно понимаете, на лидирующее звено выходят Игумнов — Брюквин — Алексеев. Но мы обязательно будем работать в этом направлении. Артюхин справляется со своей работой, держит соперника в напряжении, создал сегодня несколько моментов — попал в перекладину», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.