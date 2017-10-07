Голы Наместникова и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Ондржей Палат (7-я и 60-я минуты), ещё по голу забили Брейден Пойнт (21), Владислав Наместников (41) и Никита Кучеров (47). В составе проигравших отличились Коннор Брикли (33), Марк Писик (38) и Джонатан Юбердо (55).

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 броска по своим воротам из 36. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 16 минут 3 секунды.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.