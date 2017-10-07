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Голы Наместникова и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

7 октября 2017, суббота. 05:17 Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Ондржей Палат (7-я и 60-я минуты), ещё по голу забили Брейден Пойнт (21), Владислав Наместников (41) и Никита Кучеров (47). В составе проигравших отличились Коннор Брикли (33), Марк Писик (38) и Джонатан Юбердо (55).

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 броска по своим воротам из 36. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 16 минут 3 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2017, суббота. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 3 1:0, 1:2, 3:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Палат (Пойнт, Хедман) – 06:33 (5x5), 2:0 – Пойнт – 20:25 (5x5), 2:1 – Брикли (Петрович) – 32:21 (5x5), 2:2 – Писик (Врбата, Трочек) – 37:47 (5x5), 3:2 – Наместников (Стэмкос, Киллорн) – 40:59 (5x4), 4:2 – Кучеров – 46:38 (5x5), 4:3 – Юбердо (Дадонов, Яндл) – 54:30 (5x5), 5:3 – Палат (Пойнт) – 59:46 (en)

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Шайба и две передачи Кучерова обеспечили «Тампе» победу над «Нэшвиллом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз Андрей Василевский Владислав Наместников Евгений Дадонов Михаил Сергачёв Никита Кучеров
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