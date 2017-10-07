Торторелла: «электрический» стиль Панарина всех заражает энергией

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал дебютный матч за «мундиров» нападающего Артемия Панарина. Россиянин набрал 3 (0+3) очка в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0).



«Откровенно говоря, я предполагал, что Артемию потребуется некоторое время для изучения нашего стиля, для адаптации. Думал, что он не сразу поймёт, что именно мы от него хотим, но он с самого первого дня проявил себя очень хорошо. Он активно участвовал во всём, он задавал мне вопросы – нам не приходилось ходить за ним, он сам пришёл к нам. Сегодня у него было несколько великолепных эпизодов, этаких «зажигалок». Панарин – заразительная личность. Его «электрический» стиль всех заражает энергией», — приводит слова Тортореллы официальный сайт «Коламбуса».

«Коламбус» разгромил «Айлендерс», Панарин стал автором трёх передач