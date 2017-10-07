Итоги игрового дня НХЛ для россиян: «сухарь» Бобровского, три передачи Панарина

6 октября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно три матча, в которых приняли участие девять россиян. Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами, Сергей Бобровский провёл 20-й матч в карьере на ноль, Евгений Дадонов закончил матч с показателем полезности "-2".
Будут «жечь»! 11 троек нападения, которые заставят вас смотреть НХЛ
Даже ночью. Только не говорите, что это не так.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Василевский
|«Тампа»
|27 из 30
|91,7
|Бобровский
|«Коламбус»
|26 из 26
|100
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|0
|1
|-2
|18:33
|-
|1
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|2
|4
|0
|19:15
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|3
|0
|17:06
|3 из 7
|3
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+3
|0
|1
|+2
|18:59
|-
|0
|0
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|0
|0
|1
|-1
|12:56
|1 из 2
|0
|1
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0
|4
|4
|0
|17:43
|-
|3
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|2
|4
|+1
|16:03
|-
|0
|0
Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».