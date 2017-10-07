Лавиолетт: чувство обиды за финал заставит нас быть злее в игре с «Питтсбургом»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от игры с «Питтсбург Пингвинз», который обыграл его команду в финале Кубка Стэнли-2017.



«Плей-офф прошлого сезона придаёт команде уверенности. Мы кое-чего добились. Нам удалось высоко подняться, и понимание того, что мы способны на это, должно помочь команде. Конечно, есть ощущение обиды. Но и в этом есть плюс. Мы должны быть злее, это чувство должно заставить нас сфокусироваться и выложиться ещё больше», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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