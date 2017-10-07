Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» расторгнет контракт с нападающим Максимом Потаповым.

37-летний игрок выступает за московскую команду с сезона-2015/16. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в четырёх матчах, не отметившись набранными очками при показателе полезности "-2". Всего в КХЛ Потапов провёл 432 матча за «Торпедо», «Атлант» и «Спартак», забросил 61 шайбу и сделал 97 передач при показателе полезности "-5".

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