Игроки «Нефтехимика» Секстон и Шарипзянов на 1 день стали кондукторами трамвая

Игроки «Нефтехимика» Дэн Секстон и Дамир Шарипзянов на один день сменили профессию и попробовали себя в роли кондукторов трамвая. Они проехали на трамвае, раскрашенном в клубные цвета, продавали билеты пассажирам, а также дарили им клубную атрибутику. Первому человеку, который купил билет у хоккеиста, вручили пригласительный на матч «Нефтехимика» с «Локомотивом».



«Мне и моей подруге Кристин, которая приехала ко мне не так давно, эта поездка очень понравилась. Понравилось общение с болельщиками. Я с удовольствием пригласил их на игру с «Локомотивом», которая состоится 11 октября.

Я всё время передвигаюсь на машине. Поездка на трамвае мне позволила увидеть места, которых раньше не видел, хотя Нижнекамск — небольшой город. Скажу так: я не против повторения сегодняшней акции", — поделился впечатлениями Секстон.



«Понял, что работа кондуктора трудная. Нужно ко всем подходить, нужно быть внимательным, вежливым. Когда ты устаёшь, всё это дается гораздо труднее. Думаю, сегодня мы провели очень хорошую акцию, в ходе которой поближе познакомились с нашими болельщиками. Мы стали ближе к ним, а они ближе к нам. И это главное», — отметил Шарипзянов.