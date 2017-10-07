Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Игроки «Нефтехимика» Секстон и Шарипзянов на 1 день стали кондукторами трамвая

7 октября 2017, суббота. 19:50 Хоккей

Игроки «Нефтехимика» Дэн Секстон и Дамир Шарипзянов на один день сменили профессию и попробовали себя в роли кондукторов трамвая. Они проехали на трамвае, раскрашенном в клубные цвета, продавали билеты пассажирам, а также дарили им клубную атрибутику. Первому человеку, который купил билет у хоккеиста, вручили пригласительный на матч «Нефтехимика» с «Локомотивом».

«Мне и моей подруге Кристин, которая приехала ко мне не так давно, эта поездка очень понравилась. Понравилось общение с болельщиками. Я с удовольствием пригласил их на игру с «Локомотивом», которая состоится 11 октября.

Я всё время передвигаюсь на машине. Поездка на трамвае мне позволила увидеть места, которых раньше не видел, хотя Нижнекамск — небольшой город. Скажу так: я не против повторения сегодняшней акции", — поделился впечатлениями Секстон.

«Понял, что работа кондуктора трудная. Нужно ко всем подходить, нужно быть внимательным, вежливым. Когда ты устаёшь, всё это дается гораздо труднее. Думаю, сегодня мы провели очень хорошую акцию, в ходе которой поближе познакомились с нашими болельщиками. Мы стали ближе к ним, а они ближе к нам. И это главное», — отметил Шарипзянов.

Секстон и Шарипзянов стали кондукторами трамвая

Секстон и Шарипзянов стали кондукторами трамвая

Фото: hcneftekhimik.ru
Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик Фото
Новости. Хоккей
7 октября 2017, суббота
21:20 Кейн: будет здорово увидеть Панарина, он уже хорошо проявляет себя в «Коламбусе»
21:05 Галуцен: с «Джетс» Ягр не сыграет, у него ещё второй день тренировочного лагеря
20:58 Белов: игра была равной, но удача улыбнулась «Северстали»
20:45 Гулявцев: «Северсталь» вытерпела. В атаке, как обычно, не всё получалось
20:45 Дубль Жердева помог «Динамо» Р одолеть «Слован» и прервать серию поражений
20:33 Робинсон: «Локомотив» — одна из ведущих команд, эта игра будет особой для ЦСКА
20:25 Андронов: ЦСКА готовится к матчу с «Локомотивом», как к обычной игре
20:18 Никитин: ЦСКА поиграл и в атаке, и в обороне — хороший тренировочный процесс
20:05 Епанчинцев: похвалил ребят за третий период, у «Спартака» есть прогресс
20:00 Страстная чирлидерша, олимпийская чемпионка и другие фото матча ЦСКА – «Спартак»
19:50 Игроки «Нефтехимика» Секстон и Шарипзянов на 1 день стали кондукторами трамвая
19:28 ЦСКА взял верх над «Спартаком», выиграв пятый матч подряд
19:26 Шайба Евсеенкова в овертайме принесла «Северстали» победу в матче с «Витязем»
19:04 Посол Австралии в США Джо Хоккей может посетить первый матч австралийца в НХЛ
19:04 Ягр: не удивлюсь, если Макдэвид забросит 100 шайб за сезон
19:04 А. Медведев: после слов Путина строительство нового стадиона СКА пойдёт быстрее
18:14 «Спартак» расторгнет контракт с нападающим Максимом Потаповым
17:59 Торторелла: ребята на лавке переговаривались: «Смотри, как сыграл Панарин»
17:38 Фарм-клуб «Вегаса»: Вадим Шипачёв находится в нашем составе
17:25 Каралахти: когда нюхали кокаин после игры на ЧМ-2004, забыли закрыть дверь
16:55 Йоси: кистевой бросок Нила — один из лучших в лиге, он резко бросает
16:34 «Сочи» отправил в ВХЛ защитников Педана и Мироманова
16:21 Форвард ЦСКА Антон Бурдасов пропустит пятый матч подряд
15:58 «Сочи» подтвердил переход защитника Адама Полашека
15:43 Нападающий Михаил Юньков будет выступать за «Салават Юлаев»
15:30 Ринне: приятно сыграть с «Питтсбургом», эта игра очень важна для «Нэшвилла»
14:50 Бойчак: «Слован» — хороший вариант для меня, хочу помочь им попасть в плей-офф
14:07 Торторелла: Бобровский был не слишком загружен, но сделал важные сейвы
13:34 Александр Овечкин записал поздравление с днём рождения для Владимира Путина
13:25 Женская сборная России U18 одолела Швейцарию на Турнире трёх наций
12:56 С. Галимов: нельзя сказать, что я рыдал после ухода из «Ак Барса»
12:27 Беттмэн: новая арена «Детройта» невероятна, может, через год проведём Матч звёзд
11:58 Смит: Ягр великолепен для своих лет, легко разобрался со мной на тренировке
11:30 Стэмкос: не хотел бы, чтобы мои возвращения после травм стали традицией
11:26 Вайсфельд: поместили Куляша в список отказов, так как недовольны его игрой
11:01 «Салават Юлаев» поместил защитника Дениса Куляша в список отказов
11:00 Флёри: это был важный день для истории, хотим, чтобы в Лас-Вегасе нами гордились
10:26 Бобровский: здорово было выиграть перед болельщиками, но это только один матч
10:16 Торторелла: Панарин много играет в обороне, у него не только техника
09:50 Нил: это только первый матч сезона, но было приятно видеть счастливые лица
09:19 Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ, Панарин — третья
09:12 Пашков: Вестерлунд не понимает, куда он попал, работа в России очень специфична
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
08:39 Лавиолетт: чувство обиды за финал заставит нас быть злее в игре с «Питтсбургом»
08:16 Джиордано: у Ягра отличная скорость, выглядит он замечательно
Все новости RSS
Партнерский контент