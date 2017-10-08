«Флорида» победила «Тампу», Дадонов впервые отличился после возвращения в НХЛ

Хоккеисты клуба «Флорида Пантерз» взяли реванш за вчерашнее поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг », обыграв соперников со счётом 5:4.



В первом периоде матча авторами заброшенных шайб стали только россияне. В составе «Тампы» свои вторые шайбы в сезоне забросили Никита Кучеров и Владислав Наместников. Свой первый гол после возвращения в НХЛ забил нападающий «пантер» Евгений Дадонов.



Во втором периоде соперники забросили по шайбе, а после второго перерыва «Флорида» поразила ворота гостей ещё трижды, на что гости ответили лишь одним взятием ворот в исполнении Янни Гурда.



На счету Кучерова, Наместникова и Дадонова по голу и результативной передаче. Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 43 броска из 48.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.