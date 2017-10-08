«Торонто» нанёс поражение «Рейнджерс», забросив восемь шайб

«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в сверхрезультативном противостоянии, игра в Канаде завершилась со счётом 8:5.



Соперники забросили семь шайб на двоих уже в первом периоде. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился в матче голом и передачей.



В другой встрече регулярного сезона НХЛ хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» одержали победу над «Баффало» Сейбрз» со счётом 6:3.



Капитан «островитян» Джон Таварес стал автором дубля и одной результативной передачи. У «клинков» две шайбы и одна передача на счету Эвандера Кейна. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Николай Кулёмин очков не набрал.