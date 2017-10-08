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«Торонто» нанёс поражение «Рейнджерс», забросив восемь шайб

8 октября 2017, воскресенье. 05:45 Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в сверхрезультативном противостоянии, игра в Канаде завершилась со счётом 8:5.

Соперники забросили семь шайб на двоих уже в первом периоде. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился в матче голом и передачей.

В другой встрече регулярного сезона НХЛ хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» одержали победу над «Баффало» Сейбрз» со счётом 6:3.

Капитан «островитян» Джон Таварес стал автором дубля и одной результативной передачи. У «клинков» две шайбы и одна передача на счету Эвандера Кейна. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Николай Кулёмин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
8 : 5 5:2, 0:3, 3:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Мур (Зайцев, Мартин) – 02:30 (5x5), 1:1 – Миллер (Крайдер, Хейз) – 03:42 (5x5), 2:1 – Хайман (Нюландер) – 05:34 (5x5), 3:1 – Гардинер – 11:07 (5x4), 4:1 – Зайцев (Хэйнси, Кадри) – 13:59 (5x5), 5:1 – Хайман – 17:19 (5x5), 5:2 – Шаттенкирк (Цуккарелло, Крайдер) – 19:30 (5x4), 5:3 – Зибанеджад (Шаттенкирк, Цуккарелло) – 27:43 (5x4), 5:4 – Стаал (Цуккарелло, Макдона) – 32:14 (6x5), 5:5 – Цуккарелло (Стаал, Миллер) – 34:06 (5x5), 6:5 – Бозак (Гардинер, Марнер) – 47:17 (5x5), 7:5 – Комаров (Мэттьюс, Нюландер) – 49:51 (5x5), 8:5 – Кадри (Марло, Комаров) – 58:30 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
6 : 3 1:0, 3:2, 2:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Таварес (Эберле) – 01:50 (5x5), 2:0 – Таварес – 25:13 (4x5), 3:0 – Цизикас (Лэдд) – 26:03 (4x5), 4:0 – Бейли (Хо-Сэнг, Чимера) – 27:00 (5x5), 4:1 – Кейн (Айкел) – 30:09 (4x5), 4:2 – Кейн (О'Райлли) – 35:26 (4x5), 5:2 – Бовилье (Ледди, Цизикас) – 45:39 (5x5), 5:3 – Айкел (Ристолайнен, Кейн) – 56:16 (5x5), 6:3 – Цизикас (Таварес, Бейли) – 59:34 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Торонто Мэйпл Лифс Джон Таварес Никита Зайцев
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