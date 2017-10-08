До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Уланов: догадываюсь, какие моменты могли быть у Светлова с Аболсом в «Ладе»

8 октября 2017, воскресенье. 09:32 Хоккей

Тренер «Югры» Игорь Уланов рассказал о переходе в команду из Ханты-Мансийска, а также высказался о положении дел в своих бывших командах — «Ладе» и «Спартаке».

«Жил в последние месяцы в Екатеринбурге, несколько лет назад возглавлял «Автомобилист», затем работал помощником Германа Титова в «Спартаке» и Артиса Аболса в «Ладе». Внимательно следил за всеми матчами в КХЛ, благодарен «Югре», её руководству, главному тренеру за приглашение. Не знаю, от кого шла инициатива — от Аболса или кого-то другого, но новый контракт в «Ладе» мне не предложили. При этом, работая помощником с Титовым или Аболсом, я прекрасно понимал свою роль, хотя сам не один матч провёл в роли главного тренера. В этом плане догадываюсь, какие моменты могли возникнуть у того же Сергея Светлова с Аболсом. Но лично для меня субординация в тренерском штабе — превыше всего. Есть участок работы — надо его полностью закрывать.

Если честно, немного опасался, что именно так «Лада» и стартует, всё-таки летом клуб потерял ведущих игроков — защитника Корягина, форварда Шенфельда. Всё это — лидеры прошлогоднего коллектива. В принципе, не очень хорошо стартовал и «Спартак», это тоже не радует. Хочется видеть свои бывшие клубы в более благополучном состоянии.

В последнее время к «Автомобилисту» приковано огромное внимание спонсоров, клуб смог позволить себе вернуть Коваржа и Трямкина, сформировать две новые пятёрки. Нравится мне и североамериканская тройка, агрессивные, нацеленные на ворота ребята. Никакого сравнения с тем «Автомобилистом», который я возглавлял и у которого была масса проблем! Хотя, впрочем, несмотря на весь негатив, мы цеплялись в каждом матче, около 30 игр уступив в одну шайбу. Что касается нынешнего «Автомобилиста», то уверен, он будет только прибавлять обороты. Все условия для прогресса ему созданы», — цитирует Уланова Russia-Hockey.

Итоги дня КХЛ: Жердев ожил, «Салават Юлаев» отказался от Куляша
Когда вы в последний раз видели дубль Жердева? А ЦСКА снова выиграл у «Спартака».
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Лада ХК Спартак ХК Югра Артис Аболс Игорь Уланов Сергей Светлов
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
09:32 Уланов: догадываюсь, какие моменты могли быть у Светлова с Аболсом в «Ладе»
09:19 Тротц: это большое достижение Овечкина
09:15 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Овечкина 4 гола, у Кузнецова — 4 передачи
09:05 «Вегас» — первый с 1967 года новичок НХЛ, стартовавший с двух побед
08:49 Форвард «Вашингтона» Уокер — первый австралиец, сыгравший в НХЛ и забивший гол
08:31 3 очка Копитара позволили «Лос-Анджелесу» переиграть «Сан-Хосе»
08:30 Выиграет ли «Сибирь» у «Салавата» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
08:22 «Ванкувер» победил «Эдмонтон», Бурмистров заработал «-1» за 13 минут 20 секунд
08:12 2 очка Проворова позволили «Филадельфии» вырвать победу у «Анахайма»
08:06 Защитник Мэтисон продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет с зарплатой $ 4,875 млн
08:06 Панарин: пообщался с Анисимовым и Кейном на раскатке, «Коламбус» проиграл 1:5
08:03 «Калгари» дома победил «Виннипег», Годро и Броди набрали по четыре очка
08:00 «Чикаго» побил клубный рекорд, у «Торонто» впервые за 100 лет 15 голов на старте
07:35 Лебрюн: Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ
06:59 «Вегас» без Шипачёва одержал вторую победу в сезоне
06:49 «Торонто» — «Рейнджерс»: Зайцев забросил первую шайбу в сезоне и набрал «+4»
06:21 «Чикаго» нанёс поражение «Коламбусу», Панарин закончил матч с «-2»
06:11 Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» выиграть у «Далласа»
06:07 Кузнецов: похмелья после прошлого сезона не было. Я ведь, вообще-то, не пью
06:01 «Детройт» и «Каролина» добились побед по буллитам
05:53 Овечкин: хотите денег – идите в банк. Хотите голов – идите к воротам
05:45 «Торонто» нанёс поражение «Рейнджерс», забросив восемь шайб
05:32 Овечкин повторил рекорд НХЛ 100-летней давности
05:10 «Флорида» победила «Тампу», Дадонов впервые отличился после возвращения в НХЛ
04:57 Четыре шайбы Овечкина и четыре передачи Кузнецова обеспечили разгром «Монреаля»
04:50 «Питтсбург» нанёс поражение «Нэшвиллу», Малкин забросил первую шайбу в сезоне
04:08 Галлант: Шипачёв не травмирован. Он в АХЛ, его нет в составе «Вегаса»
03:00 Овечкин оформил хет-трик в первом периоде игры с «Монреалем»
01:50 Слепышев вошёл в состав «Эдмонтона», вернувшись из фарм-клуба
00:14 Вратарь «Колорадо» Бернье совершил невероятный сейв в матче с «Нью-Джерси»
00:02 Стасенко: «Северстали» была нужна только победа после трёх поражений
00:02 Сергачёв: не боюсь делать ошибки — если бояться, их будет много
00:01 Женская молодёжная сборная России обыграла Германию и выиграла Турнир трёх наций
00:01 Карлссон: смогу играть довольно скоро, но пока не знаю точно, когда
7 октября 2017, суббота
23:46 Три передачи Батчера помогли «Нью-Джерси» уверенно обыграть «Колорадо»
23:15 Хишир вступился за Палмьери, которому нанесли травму в матче с «Колорадо»
22:49 Результаты игрового дня МХЛ
22:21 Любимов: все понимают, кто главный тренер «Локомотива», будет интересная заруба
22:14 Результаты игрового дня ВХЛ
21:40 Строльман: Сергачёв суперталантлив, через пару лет он станет отличным игроком
21:20 Кейн: будет здорово увидеть Панарина, он уже хорошо проявляет себя в «Коламбусе»
21:05 Галуцен: с «Джетс» Ягр не сыграет, у него ещё второй день тренировочного лагеря
20:58 Белов: игра была равной, но удача улыбнулась «Северстали»
20:45 Гулявцев: «Северсталь» вытерпела. В атаке, как обычно, не всё получалось
20:45 Дубль Жердева помог «Динамо» Р одолеть «Слован» и прервать серию поражений
Все новости RSS
Партнерский контент