Уланов: догадываюсь, какие моменты могли быть у Светлова с Аболсом в «Ладе»

Тренер «Югры» Игорь Уланов рассказал о переходе в команду из Ханты-Мансийска, а также высказался о положении дел в своих бывших командах — «Ладе» и «Спартаке».

«Жил в последние месяцы в Екатеринбурге, несколько лет назад возглавлял «Автомобилист», затем работал помощником Германа Титова в «Спартаке» и Артиса Аболса в «Ладе». Внимательно следил за всеми матчами в КХЛ, благодарен «Югре», её руководству, главному тренеру за приглашение. Не знаю, от кого шла инициатива — от Аболса или кого-то другого, но новый контракт в «Ладе» мне не предложили. При этом, работая помощником с Титовым или Аболсом, я прекрасно понимал свою роль, хотя сам не один матч провёл в роли главного тренера. В этом плане догадываюсь, какие моменты могли возникнуть у того же Сергея Светлова с Аболсом. Но лично для меня субординация в тренерском штабе — превыше всего. Есть участок работы — надо его полностью закрывать.

Если честно, немного опасался, что именно так «Лада» и стартует, всё-таки летом клуб потерял ведущих игроков — защитника Корягина, форварда Шенфельда. Всё это — лидеры прошлогоднего коллектива. В принципе, не очень хорошо стартовал и «Спартак», это тоже не радует. Хочется видеть свои бывшие клубы в более благополучном состоянии.

В последнее время к «Автомобилисту» приковано огромное внимание спонсоров, клуб смог позволить себе вернуть Коваржа и Трямкина, сформировать две новые пятёрки. Нравится мне и североамериканская тройка, агрессивные, нацеленные на ворота ребята. Никакого сравнения с тем «Автомобилистом», который я возглавлял и у которого была масса проблем! Хотя, впрочем, несмотря на весь негатив, мы цеплялись в каждом матче, около 30 игр уступив в одну шайбу. Что касается нынешнего «Автомобилиста», то уверен, он будет только прибавлять обороты. Все условия для прогресса ему созданы», — цитирует Уланова Russia-Hockey.