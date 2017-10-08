Алзнер: даёте Овечкину дюйм пространства, и этого достаточно. Даже часть дюйма

Защитник «Монреаль Канадиенс» Карл Алзнер оценил старт сезона для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Овечкин, забросивший три шайбы в стартовом матче регулярного сезона НХЛ и четыре шайбы во второй игре турнира, повторил рекорд 100-летней давности. Авторами минимум трёх шайб в двух стартовых встречах сезона последний раз становились хоккеисты в чемпионате-1917/18.
«Вы даёте ему дюйм пространства, и этого достаточно. Всего один дюйм. Даже часть дюйма. И всё. Порой ты даже хорошо играешь в защите, но ничего не получается против него сделать. Это и отличает хорошего игрока», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет!
7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!