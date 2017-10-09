О'Нилл: если не можешь привыкнуть к перелётам, тебе надо прекращать играть в КХЛ

Нападающий «Йокерита» Брайан О'Нилл рассказал о сложностях при дальних выездах в КХЛ.

«Если не можешь привыкнуть к перелётам, значит тебе придётся закончить играть в этой лиге. Когда едешь домой, перелёт длится 12 часов, а тело ощущает негативные побочные эффекты ещё неделю-другую», — цитирует О'Нилла Sportsnet.

29-летний O'Нилл перешёл в «Йокерит» перед сезоном-2016/17, а ранее выступал в Северной Америке. За это время он сыграл в КХЛ 70 матчей и отметился 47 (21+26) баллами за результативность.