«Адмирал» отправит Андриевского в отставку

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер Александр Андриевский покинет «Адмирал». В ближайшее время о его отставке будет объявлено официально.

Шипачёва хотят вернуть в Россию. Инсайды недели от Панышева и Ерыкалова Кто из игроков ЦСКА близок к попаданию в список отказов и почему «Авангард» ещё не подписал нового легионера.

Команда из Владивостока занимает 12-е место в Восточной конференции, одержав пять побед в 19 матчах и набрав 17 очков. Результаты команды не устраивают руководство клуба. Андриевский возглавлял команду с сезона-2015/16 и дважды выводил её в плей-офф. Оба раза «моряки» проигрывали в первом раунде — в 2016 году в серии с «Сибирью» (1-4), в 2017-м — в серии с «Авангардом» (2-4). В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Андриевский хотел сам подать отставку, но руководство клуба её не приняло.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».