Представитель Ночной лиги в МО: из Москвы в область перешли сильные команды

Региональный представитель Ночной лиги в Московской области в зоне «Север» Дмитрий Винцукевич рассказал о реакции других команд на появление в области действующих призёров московского отборочного этапа — «Скоростной Машины» и «Благовеста».



«На „Севере“ в прошлом сезоне было всего четыре команды. Играть друг с другом в четыре круга, скажем прямо, скучновато. Сейчас же соперников больше, добавились сильные коллективы. И – два круга. Объединение „Севера“ и „Запада“ — решение правильное со всех точек зрения.



Реакция других команд на участие „Скоростной Машины“ и „Благовеста“, конечно, была. Мы провели небольшое собрание. Сказали, что, раз так, вам нужно серьёзнее готовиться, а не сидеть и ждать, грубо говоря, халявной „путёвки“. Могу сказать, что заявки „Машины“ и „Благовеста“ подтолкнули другие команды к работе по усилению состава. После этого, в течение буквально двух-трёх дней, „Легион“ пригласил пятёрку полевых игроков, выступавших в прошлом сезоне за „Зелград“, и двух вратарей. Некоторые другие команды заявили по паре новых игроков", — цитирует Винцукевича пресс-служба лиги.

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