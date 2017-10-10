Мартемьянов: в третьем периоде «Амур» стал выгрызать, как результат — победа

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги после победы над магнитогорским «Металлургом» (5:4 ОТ).



«Физически оказались не совсем готовы и решили сыграть от обороны. Но, как показал матч, это не совсем подошло.



Робко играли в защите и в атаке, особенно в первом периоде. Потом провели беседу перед третьим периодом. И вот стали втыкаться и бороться, выгрызать даже. Как результат – сравняли счет и в овертайме уже выиграли. Команда была на эмоциях»», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Амур» в овертайме одолел «Металлург», на двоих команды забросили девять шайб