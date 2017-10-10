Гатиятулин: два гола из-за ненужных удалений определили для «Трактора» результат

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями после поражения в матче с «Йокеритом» со счётом 0:3.



«Не очень удачно сложился первый период. Получили ненужные удаления и пропустили два гола. Наверное, это определило результат. Пытались изменить ход матча и навязать свой хоккей, но не получилось. Уступили в движении.



Почему не забили в большинстве? Не хватает хладнокровия и точности в передачах. Работаем над этим, разбираем, уделяем внимание. Будем готовиться и искать варианты, чтобы играть увереннее», — цитирует специалиста официальный сайт команды.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Трактора» в YouTube.