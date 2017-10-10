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Валентенко: никакой эйфории у «Югры» не будет

10 октября 2017, вторник. 22:48 Хоккей

Защитник «Югры» Павел Валентенко поделился эмоциями после выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).

«После победы ощущения всегда самые лучшие. Правда, первые смены в матче дались мне немного нервозно. Я ведь долгое время не играл из-за травмы. Спасибо ребятам, они мне очень помогли и поддержали! А сейчас я потихоньку вхожу в игровой ритм. Мы сегодня очень здорово сыграли в меньшинстве и блокировали много бросков. В этом и был залог успеха. Ещё и во втором периоде отстояли пять минут в меньшинстве. Это придало команде больше позитива, но никакой эйфории не будет. Мы продолжим тренироваться и настраиваться на игры в рабочем режиме.

Конечно, прежние поражения всех угнетали. А теперь в раздевалке совершенно другая обстановка. Все воспряли духом. Думаю, это было видно по сегодняшней игре. Наконец-то сегодня мы одержали первую домашнюю победу в основное время», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Югра Павел Валентенко
Новости. Хоккей
10 октября 2017, вторник
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