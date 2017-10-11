Дубль Нила помог «Вегасу» обыграть «Аризону» в первом домашнем матче сезона

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» и продлил серию побед до трёх матчей. Встреча, проходившая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, завершилась со счётом 5:2.



«Рыцари» решили исход матча уже в первом периоде, забросив четыре шайбы. Авторами голов стали Томаш Носек, Дерик Энгелланд и Джеймс Нил, оформивший дубль. «Аризона» до перерыва смогла отыграть одну шайбу благодаря усилиям Тобиаса Ридера, однако в конце второй двадцатиминутки Оскар Линдберг сделал счёт 5:1. Окончательный результат установил Кевин Коннотон, в третьем периоде забросивший вторую шайбу «Аризоны».



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Видео второго гола Нила можно посмотреть также в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере».