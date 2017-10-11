WHL: Минулин отдал три передачи и закончил матч с показателем полезности «+3»

Защитник «Свифт-Каррент Бронкос», выступающего в Западной юниорской хоккейной лиге Канады Артём Минулин в матче с «Летбридж Харрикейнз» сделал ассистентский хет-трик и закончил игру с показателем полезности "+3".

19-летний Минулин был признан второй звездой матча и вышел в лидеры по результативности среди российских защитников в CHL, обойдя защитника «Ред-Дир Ребелз» Александра Алексеева, у которого в трёх матчах 4 (0+4) очка. Минулин провёл семь игр и отметился 6 (1+5) баллами за результативность.